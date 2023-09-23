Под Клещеевкой и Марьинкой отражены четыре атаки украинских войск

Противник вновь пытался прорвать российскую линию обороны на донецком направлении, но был отбит сосредоточенными ударами по атакующим частям.

О том, что происходило на этом участке фронта в предыдущие сутки, рассказал Георгий Минесашвили, глава пресс-центра российской группировки «Юг».

«Отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. В отражении атак принимали участие артиллерия, авиация и подразделения ракетных войск. Помимо этого был уничтожен эшелон с украинской техникой и вооружениями. Его накрыли рядом с населенным пунктом Родинское. Были поражены два склада с боеприпасами и оружием, два пункта управления украинскими войсками. Неприятель понес заметные потери как в технике, так и в живой силе.