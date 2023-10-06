Под Луганском обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой для украинских диверсантов

Силовикам удалось обнаружить схрон, в котором находились оружие, боеприпасы и взрывчатка. Все это предназначалось членам диверсионных групп, которые действуют на территории Луганской народной республики.

Находка была сделана в одном из районов, который находится на севере ЛНР. Большинство предметов, которые содержались в тайнике, были иностранного производства. В нем обнаружены гранаты, компактный миномет, противотанковые гранатометы и значительное количество шашек тротила.

«Наполнение тайника и способ закладки свидетельствуют о том, что схрон предназначался для работы диверсионно-разведывательной группы противника», - указал один из силовиков.

Его слова привели РИА Новости. При помощи найденных предметов диверсанты должны были осуществлять террористические акты на территории республики.