Под Магаданом парень с девушкой сбросили с моста беременную знакомую ради ограбления

Они рассчитывали, что их жертва умрет из-за удара об воду, а они смогут бесплатно жить в арендованной квартире, а также завладеть ее деньгами.

Преступление было совершено в прошедшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье. Двое знакомых 18-летней девушки, которые проживают в поселке Ола Магаданской области, договорились ограбить ее. 17-летний парень столкнул беременную с моста. Его 16-летняя подруга в то же время отправила с телефона жертвы СМС - якобы та решила покончить жизнь самоубийством.

Все это делалось с целью поправить свое материальное положение. Злоумышленники считали, что тело унесет течением в море и тем самым скроет все следы преступления. Но они просчитались, крики о помощи тонущей женщины услышал прохожий и спас ее, вытащив из реки. Об этом рассказало ТАСС.

Обоим злодеям уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Парень взят под стражу, а его сообщницу оставили под подпиской о невыезде.