Под Мурманском маршрутка с пассажирами опрокинулась в кювет: есть пострадавшие

В Мурманской области 14 человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом. По предварительным данным, 61-летнему водителю внезапно стало плохо, он потерял контроль над машиной, и автобус съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок. Прокуратура проводит проверку.

Авария произошла днем 19 июля на дороге, соединяющей Апатиты и Кировск. За рулем маршрутки находился мужчина 61 года — ему резко стало плохо, он не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с трассы. В результате падения транспортное средство завалилось на бок.

В региональной прокуратуре уточнили, что в ДТП пострадали 13 пассажиров и сам водитель. Среди раненых оказался ребенок. Все они доставлены в больницу, состояние уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства произошедшего.