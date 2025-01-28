Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в автокатастрофе

В нижегородской области произошла автокатастрофа, в которой погиб отец Серапион, архиепископ Кокшетауский и Акмолинский. Данные об этом были опубликованы на сайте Московского патриархата.

Архиепископ Серапион ехал в Москву, чтобы принять участие в Рождественских чтениях. Во время движения по трассе М12 в Нижегородской области, рядом с поселком Пильня, произошла авария. Священник получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В ночь на 28 января года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан», — указано на сайте.

Ранее сообщалось об аварии в Подмосковье, во время которой погибли два человека. На трассе под Истрой столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находился 18-летний парень, который не имел прав на управление транспортом. Он погиб, также как и его 16-летний пассажир.