В Петрозаводске был введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоквартирном доме

После того, как в одном из многоквартирных домов Петрозаводска произошел взрыв бытового газа, в городе ввели режим ЧС для оперативного устранения всех последствий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия.

После взрыва все уцелевшие были срочно эвакуированы в безопасные места. Восемь человек были размещены в пунктах временного размещения, а всем остальным помогли добраться до жилья своих родственников либо знакомых.

«Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского», — указал Парфенчиков.

Стало известно, что всего при взрыве пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы.

Ранее уже сообщалось, что сразу после взрыва к разбору завалов привлекли специалистов экстренных служб. В районе пострадавшего дома этим занимаются 44 человека при поддержке девяти единиц техники.