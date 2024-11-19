Под Нижним Новгородом запустили серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»
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В России впервые стали серийно производить модульные мобильные убежища для защиты людей от различных угроз. Об этом на своем сайте сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Мобильные убежища «КУБ-М» способны спасать население от самых различных угроз, в том числе светового излучения ядерного взрыва, а также радиоактивного загрязнения местности. Их начали выпускать в Нижегородской области.
«Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области», — указали представители НИИ.
По их утверждению, такой выпуск стал результатом многолетних разработок. Создание мобильного убежища позволяет серьезно повысить безопасность россиян.
Ранее о своем утре, проведенном в бомбоубежище, рассказал глава евродипломатии Боррель. Он посетил с официальным визитом Киев, и ему пришлось скрываться под землей из-за объявленной воздушной тревоги.