Боррель заявил, что начал понедельник в киевском бомбоубежище

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о начале дня, проведенного в условиях повышенной безопасности. В своем аккаунте в X он отметил, что утро понедельника встретил в бомбоубежище.

На опубликованной фотографии Боррель запечатлен в коридоре офисного здания рядом с табличкой «убежище». Такие меры предосторожности не редкость для Украины, где воздушные тревоги звучат регулярно.

В ходе визита Боррель подтвердил приверженность Европейского союза (ЕС) продолжать военную помощь Украине. Он выразил уверенность в необходимости увеличения численности подготовленных солдат с 60 до 75 тыс. к концу года, а также анонсировал подготовку 15-го пакета санкций против России.

1 декабря 2024 года Боррель уходит в отставку. Его сменит на посту главы евродипломатии эстонка Кая Каллас.

Воздушная тревога этим утром объявлялась в Киеве и еще 12 областях Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт для Запада отошел на второй план.