Под Новосибирском мать потребовала наказания после смерти сына от прививки

В Татарске трагически скончался ребенок, чье состояние здоровья ухудшилось после вакцинации, сообщил портал kp.ru. По словам матери, при выписке из роддома у младенца не было выявлено никаких отклонений. Регулярные осмотры в дальнейшем также не показывали серьезных проблем со здоровьем.

За день до прививки у ребенка повысилась температура. Прибывшие фельдшеры скорой помощи предположили, что это связано с прорезыванием зубов, и, сделав инъекцию, рекомендовали обратиться к педиатру.

На следующий день, непосредственно перед вакцинацией от пневмококковой инфекции, ребенка осмотрел педиатр. Мать утверждает, что врач, разговаривая по телефону, проигнорировала жалобы на повышенную температуру и просто выдала направление на прививку, продолжая телефонный разговор. Первые два дня после прививки у ребенка наблюдалась температура, но затем все нормализовалось.

Через неделю отец заметил, что сын внезапно побледнел и перестал дышать во время кормления. Незамедлительно была вызвана скорая помощь.

«Они пытались реанимировать сына: делали массаж сердца, поставили мешок Амбу, подключили ИВЛ. Но ничего сделать не смогли», – рассказала женщина.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала инфекция: острая респираторная вирусная инфекция, осложненная бактериальной инфекцией.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в медицинской карте ребенка педиатр указала, что осмотр был проведен и жалоб не поступало.

Мать намерена добиться справедливого наказания для виновных в смерти ее ребенка.

