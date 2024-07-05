Под Одессой и в Сумской области раздались несколько взрывов

На территории Сумской и Одесской областей зафиксированы серии взрывов. Они стали следствием воздушных ударов со стороны России. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Прошедшей ночью на Украине была объявлена воздушная тревога. Вслед за этим взрывы прогремели в городе Конотоп, который находится на территории Сумской области. Вдобавок к этому, несколько взрывов было отмечено в портовом городе Черноморск неподалеку от Одессы. Никаких подробностей этих инцидентов ни украинские власти, ни журналисты приводить не стали.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ беспилотниками по Краснодарскому краю. Российская ПВО сумела сбить несколько БПЛА над Приморско-Ахтарском. Падающие обломки зацепили многоэтажку, от этого пострадали шесть человек из числа мирных жителей.