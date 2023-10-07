Под Одессой от удара пострадал очередной объект припортовой инфраструктуры

Ночью в Одесской области гремели взрывы. Выяснилось, что одной из целей налета стал инфраструктурный припортовый объект.

Прошедшей ночью ряд украинских СМИ сообщили, что жители этого региона слышали взрывы. Чуть позже представители ВСУ в своем микроблоге указали, что от воздушного удара в южной части Одесской области был повреждено одно из припортовых сооружений. На нем произошел взрыв, а вслед за ним вспыхнул и пожар.

На юге Одесской области расположен город и порт Измаил, который регулярно подвергается ударам со стороны российской армии. Всего день назад он даже был вынужден приостановить действие паромной переправы.