Под Одессой во время налета повреждения получили припортовое здание и авторемонтный завод

Об этом рассказал Сергей Братчук, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации. По его утверждению, налет производился с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«В Одесском районе обломками сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали», - написал он в микроблоге.

Братчук добавил, что помимо этого попадание получило авторемонтное предприятие. На нем было полностью уничтожено три автомашины, и еще одиннадцать были повреждены.