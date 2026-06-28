ДНК-тест на отцовство: психолог объяснила, почему такая просьба может разрушить отношения

Психолог и основатель Института семейной психологии Инна Мирная считает, что просьба пройти ДНК-тест на отцовство чаще связана не с желанием установить биологическое родство, а с проблемами доверия между партнерами. По словам специалиста, именно то, как поднимается этот вопрос, во многом определяет дальнейшую судьбу отношений. Об этом сообщает « Газета.Ru ».

По словам эксперта, сам по себе генетический тест не разрушает семью. Главную роль играет причина, по которой возникает такое требование, и то, как партнеры обсуждают эту тему. Нередко за желанием провести проверку скрываются не реальные сомнения в отцовстве, а внутренние страхи, прошлый негативный опыт или недостаток доверия.

Для женщины подобная просьба зачастую воспринимается как сомнение в ее честности. Поэтому даже фраза о том, что тест нужен «для собственного спокойствия», может быть воспринята как обвинение и привести к серьезному конфликту.

При этом психолог подчеркивает, что игнорировать переживания одного из партнеров также не стоит. Если сомнения уже появились, простые заверения редко помогают избавиться от тревоги. Гораздо важнее спокойно обсудить ситуацию без давления и взаимных упреков.

Эксперт отмечает, что даже положительный результат ДНК-теста не всегда восстанавливает доверие. Формально вопрос может быть закрыт, однако эмоциональные последствия нередко сохраняются надолго. По мнению Мирной, такие ситуации часто становятся переломным моментом: отношения либо становятся крепче благодаря открытому диалогу, либо начинают постепенно разрушаться.

Если партнерам не удается самостоятельно найти взаимопонимание, специалист рекомендует обратиться к семейному психологу, который поможет перевести разговор из взаимных обвинений в конструктивный диалог.

Ранее психолог назвала семь способов справиться с тяжелым диагнозом.