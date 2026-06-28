На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар после падения обломков БПЛА

В Славянске-на-Кубани на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодарском крае ликвидируют последствия атаки беспилотника. По данным регионального оперативного штаба, обломки БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, после чего начался пожар.

Кроме того, в результате падения обломков была повреждена линия электропередачи. Также сообщается, что в одном из частных домов выбило стекла.

По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы повреждений.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных, пожарных и специальных служб.

До этого сообщалось, что Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА в небе над Подмосковьем.