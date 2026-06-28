Самозанятые впервые смогут получать оплачиваемый больничный с июля 2026 года

Самозанятые граждане России с июля 2026 года впервые смогут оформить оплачиваемый больничный. Это предусмотрено федеральным законом, в рамках которого с начала года проводится эксперимент по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС .

Право на получение пособия появится у тех, кто в течение шести месяцев подряд перечислял страховые взносы. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и выбрать размер страхового покрытия.

Самозанятым предлагается два варианта страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От выбранного размера зависит как величина будущего пособия, так и сумма ежемесячного взноса.

Страховой тариф составляет 3,84% от выбранной суммы. Таким образом, при страховом покрытии в 35 тысяч рублей ежемесячный платеж составит 1 344 рубля. Если гражданин выберет страховую сумму в 50 тысяч рублей, размер взноса увеличится до 1 920 рублей в месяц.

Эксперимент по добровольному страхованию стартовал в России 1 января 2026 года и направлен на расширение социальных гарантий для граждан, работающих в режиме самозанятости. После шести месяцев непрерывной уплаты взносов участники программы смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории.