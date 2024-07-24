Под Одессой взлетели на воздух порт и нефтебаза

В Одесской области российский удар поразил нефтебазу, судоремонтный завод и портовые сооружения. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Удар пришелся по порту Измаил. По некоторым сведениям, взрывы сопровождались вторичной детонацией. Судя по всему, в порту шла разгрузка боеприпасов, поставленных украинцам западными союзниками.

«По данным одесских пабликов, попадания пришлись в порт, нефтебазу, судоремонтный завод, фуры с топливом», - указали журналисты.

На автостоянке, где базировались грузовики, был зафиксирован очень мощный пожар.

До этого украинское командование уже признавало факт повреждения своих складов в Одессе. Часть из них были разрушены по итогам воздушных налетов.