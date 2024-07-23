Складские помещения украинских ВС наряду с другими объектами армии были повреждены взрывами, прогремевшими ранее в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на слова представителей оперативного командования «Юг».

Сообщается, что российским ударом был частично подбит фасад административного здания частного предприятия в городе, а также складские помещения, используемые украинскими ВС. Подчеркивается также, что в результате разрушений нет пострадавших.

В свою очередь, представители российского Министерства обороны неоднократно подчеркивали, что удары Армия России наносит исключительно по военным и энергетическим объектам противника.

Ранее сообщалось о ранении семерых жителей российского Шебекино в результате атак ВСУ.