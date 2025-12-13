Россиянин без водительского удостоверения проехал по Мемориалу Славы в Иркутской области

В городе Зима Иркутской области молодой человек проехался «Жигулях» по территории Мемориала Славы, сообщил портал IrkutskMedia. Запись с инцидентом распространилась в социальных сетях.

Правоохранительные органы установили личность нарушителя. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек не имеет водительского удостоверения, а для поездки воспользовался ключами от автомобиля своего отца.

По данным полиции, компания, в которой находился нарушитель, приехала в Парк Победы, после чего водитель заехал на территорию мемориального комплекса.

После установления личности молодой человек принес извинения жителям города. Полицейские проводят проверку по факту. На основании собранных материалов органы следствия решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинске начали проверку после кощунственного инцидента с Вечным огнем.