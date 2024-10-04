Под Пермью загорелась база нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м

В промышленной зоне Осенцы в Перми загорелась частная нефтебаза. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило МЧС России.

По информации ведомства, база по хранению нефтепродуктов занимает 10 тыс. кв. м. Отмечается, что огонь охватил емкости с топливом.

На данный момент пожар локализован. В тушении огня участвовали более 60 специалистов с использованием 19 единиц специальной техники. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как отметили в МЧС, огнеборцам удалось не допустить перекидывание огня на частные постройки, административные здания и сухую растительность.

По информации телеграм-канала Baza, точная причина пожара пока не установлена. Рассматриваются две версии возникновения огня — неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.