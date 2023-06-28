Под Ростовом мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка

ЧП произошло вчера вечером в городе Аксае Ростовской области. Там неизвестный мужчина ехал на электросамокате по пешеходному тротуару на улице Шевченко. При этом он допустил наезд на двухлетнюю девочку, которая шла по улице со своей мамой. После столкновения виновный не стал останавливаться, а уехал на самокате.

Об этом сообщило региональное управление ГИБДД. Теперь правоохранители устанавливают виновного в этом инциденте и выясняют все обстоятельства дела.