Под Севастополем уничтожено несколько украинских беспилотников

Их перехватили над Черным морем, в районе мыса Херсонес.

О поражении неприятельских беспилотных летательных аппаратов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал об этом в своем микроблоге.

По его утверждению, никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших также не отмечено. Сейчас в городе тишина, но все службы продолжают оставаться в состоянии полной боеготовности.