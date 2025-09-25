«Спецназ киллеров» в бегах: лидер забайкальской ОПГ самовольно покинул зону СВО

Дмитрий Ведерников, главарь забайкальской ОПГ «Меценатовские» по прозвищу Ведера, действовавшей в 90-е годы, дезертировал из зоны СВО, об этом сообщил портал «Чита.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как утверждает издание, Ведерников покинул расположение части в августе, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела. Его супруга, работающая адвокатом, утверждает, что не знала о возбужденном деле против мужа и считает, что он никогда бы не оставил службу по собственному желанию.

Она утверждает, что в конце 2024 года Ведерников обращался в военную прокуратуру из-за ранения, полученного 9 июля того же года в бою, но медицинская эвакуация была проведена только спустя 11 дней.

Ведерников был осужден в 2011 году на 24 года лишения свободы за бандитизм, убийства и кражи автомобилей. Он был известен как лидер группы наемных убийц. В 2024 году заключенный добровольно вступил в ряды участников СВО и был освобожден из исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Бурятии сняли с поезда как дезертира из-за ошибки в документах.