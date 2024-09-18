Под Тулой сбит рвавшийся к Москве украинский беспилотник

Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Тульской областью ликвидирован вражеский БПЛА, летевший в направлении Московской области, проинформировала пресс-служба Министерства региональной безопасности.

Согласно полученной предварительной информации, повреждений на земле после падения обломков авиатехники противника и пострадавших не зафиксировано. На месте организовано реагирование экстренных служб.

«В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью, — приводится в сообщении областных властей.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пока еще не получила от действующей американской администрации разрешение наносить удары вглубь России поставляемым Киеву западным оружием.