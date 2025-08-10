Под Тулой сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа

В ночь на 10 августа дежурные силы ПВО сбили в небе над Тульской областью шесть украинских дров. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

К счастью, никто не пострадал. Повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано, отметил он.

В Тульской области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил Миляев.

В связи с этим глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области силы ПВО перехватили порядка 10 украинских БПЛА.