Под Тулой сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа
Фото: [flickr.com]
В ночь на 10 августа дежурные силы ПВО сбили в небе над Тульской областью шесть украинских дров. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
К счастью, никто не пострадал. Повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано, отметил он.
В Тульской области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил Миляев.
В связи с этим глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области силы ПВО перехватили порядка 10 украинских БПЛА.