Под Тулой задержали стрелка, убившего директора колледжа и его адвоката

В Новомосковске правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, подозревающегося в жестоком убийстве двух мужчин, пишет SHOT.

По информации источника, речь идет об инциденте, связанном с убийством директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова.

Задержанным оказался местный бизнесмен, владеющий предприятием по продаже технической соли. Мужчина при задержании свою вину признал. Ранее судимости у него не было.

По данным следствия, предприниматель решил убить Архипова и Аксенова, чтобы не возвращать им долг в несколько миллионов рублей. Бизнесмен в день совершения преступления сам назначил погибшим встречу в машине, где выстрелил в них с заднего сиденья, а затем скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тамбове охотника осудили за убийство человека вместо кабана.