В Тамбове охотника осудили за убийство человека вместо кабана

В Тамбовской области суд приговорил охотника к полутора годам лишения свободы за трагическую ошибку, повлекшую смерть другого человека. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судебной системы региона, как сообщила «Лента.ру».

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

По материалам дела, трагический инцидент произошел 9 декабря 2024 года на территории охотничьего угодья в Челнавском районе. Подсудимый на охоте по ошибке идентифицировал другого охотника в зарослях как дикого кабана и произвел выстрел в его направлении.

В результате выстрела потерпевший получил тяжелое ранение и был экстренно госпитализирован, однако усилия медиков оказались безуспешными, он скончался в больнице.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что жестоких охотников на наркокурьеров задержали в Кузбассе.