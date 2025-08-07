Под Ульяновском на переезде фура столкнулась с пассажирским поездом из Сочи

В Ульяновской области произошло ДТП. Там фура врезалась в пассажирский поезд. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

ЧП произошло в Ульяновской области неподалеку от станции Обамза. Там большегрузный автомобиль врезался в пассажирский поезд, который двигался по маршруту Имеретинский курорт — Пермь.

«Пассажиров не стали эвакуировать, они ждали в поезде около получаса», — указал микроблог.

Судя по видео с места происшествия, транспортное средство не сильно пострадало. В поезде также пострадавших не отмечено. Информации о состояния водителя фуры не приводится.

