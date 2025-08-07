Поезд снес автомобиль на переезде под Нижним Новгородом
СК: двое пострадали от столкновения электрички и машины в Нижегородской области
В Нижегородской области произошло ЧП. Там поезд сбил легковую автомашину на железнодорожном переезде. Об этом сообщил ТАСС.
Издание сослалось на информацию, полученную от следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошел в деревне Трестьяны. Там электропоезд снес автомобиль, который выехал на пути на железнодорожном переезде.
«Схода поезда не последовало, автомобиль получил серьезные повреждения, водителю и пассажиру оказывается медицинская помощь», — указали журналистам.
Следствие сейчас ведет проверку по этому случаю.
