Поезд снес автомобиль на переезде под Нижним Новгородом

В Нижегородской области произошло ЧП. Там поезд сбил легковую автомашину на железнодорожном переезде. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошел в деревне Трестьяны. Там электропоезд снес автомобиль, который выехал на пути на железнодорожном переезде.

«Схода поезда не последовало, автомобиль получил серьезные повреждения, водителю и пассажиру оказывается медицинская помощь», — указали журналистам.

Следствие сейчас ведет проверку по этому случаю.

