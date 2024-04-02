Под Владимиром в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Жесткая авария случилась в Петушинском районе Владимирской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий регионального Минздрава, среди пострадавших уже 15 человек.

По предварительной информации автобус столкнулся с «Камазом». Как именно это произошло пока неизвестно.

В Минздраве Владимирской области назвали число пострадавших. Как оказалось, пятерым из них потребовалась госпитализация: четверо получают помощь врачей в Петушинской районной больнице из-за травм средней степени тяжести, а еще один человек попал в реанимацию.

«Еще один пострадавший - в реанимации (состояние тяжелое стабильное). Погибших нет», — отметили в ведомстве.

Остальные десять человек пострадали в ДТП, но в основном получили несерьезные ушибы и получили помощь на месте.

Напомним, накануне в Ярославской области поезд снес автобус: погибли семь человек. Рассматривают версию с поломкой транспорта. Также предполагают, что диспетчер разрешил проезд автобусу через ж\д пути, хотя был пьян. Было возбуждено уголовное дело.