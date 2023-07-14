Под Волгоградом пришлось провести эвакуацию детей из летнего лагеря из-за природного пожара

Поблизости от хутора Заяр, который расположен на территории Красного сельского поселения, вспыхнули камыш и сухая трава. Пламя охватило площадь порядка 2 гектаров.

Дым от этого пожара стало сносить на детский лагерь «Орленок», который находится неподалеку. По этой причине из лагеря пришлось вывезти всех детей. Огнеборцы сообщают, что непосредственной угрозы для детского учреждения нет. Это также указало региональное управление МЧС, чьи слова привело ТАСС.

В ликвидации пожара задействовано порядка 60 человек и 8 единиц техники. После того, как пламя потушат, детей должны вернуть назад в лагерь.