Под Волгоградом сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда

Столкновение с «Камазом» стало причиной схода с железнодорожного пути части пассажирского состава. Поезд следовал по маршруту «Казань-Адлер». Об этом сообщила компания РЖД в своем телеграм-канале .

Авария произошла сегодня, в 12 часов 35 минут, на перегоне Гремячая – Котельниково. Там на железнодорожном переезде грузовой автомобиль «Камаз» выскочил на пути и в него врезался пассажирский поезд, который следовал по маршруту Казань – Адлер.

«В результате произошёл сход 8 вагонов пассажирского поезда», - указали представители компании.

Сейчас уточняется и проверяется информация о пострадавших. На место аварии отправлены восстановительные поезда, а также аварийные службы. Железнодорожное движение на этом участке сейчас не ведется.

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