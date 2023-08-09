Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде находятся люди

На месте взрыва в Сергиевом Посаде продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас еще одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Направлен на скорой в районную больницу», — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Подмосковья, на данный момент известно о сорока трех пострадавших. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв на территории завода произошел в среду днем. На место оперативно прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов призвал местных жителей сохранять спокойствие. В связи с ЧП организована горячая линия: 8-496-545-77-55, 8-496-540-88-36, 8-496-551-51-00, 8-915-135-15-10. Информацию о пострадавших можно узнать в РБ по телефону: 8-966-313-68-66 (с 08:00 до 17:00).