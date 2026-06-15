«Подарки коллегам»: таможенники Кольцово нашли у пассажира из Баку 18 флаконов духов и выписали штраф

В аэропорту Екатеринбурга таможенники остановили пассажира, прилетевшего из Баку, у которого в багаже нашли 18 флаконов духов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. При досмотре его чемодана инспекторы обнаружили парфюмерию. Пассажир пояснил, что работает в крупной нефтехимической компании и везет духи из собственного магазина в подарок коллегам и бригадным работникам.

Однако, как пояснил начальник таможенного поста Сергей Боровик, если провозить подарки родственникам и друзьям можно, то коммерческие партии товара необходимо декларировать. Исходя из количества и ассортимента продукции, а также частоты пересечения границы пассажиром, таможенники пришли к выводу, что перед ними товары не для личного пользования.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости духов.