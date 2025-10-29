Россиянин, расчленивший женщину с ребенком, отправился на СВО

Житель Свердловской области Александр Гоок, обезглавивший женщину и ее ребенка, избежал тюрьмы, подписав контракт с Министерством обороны РФ и отправившись в зону проведения специальной военной операции (СВО), пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Чудовищное преступление россиянин совершил в ноябре 2024 года в Серове. Тогда женщина вместе с сыном пришли в госте к мужчине.

По словам преступника, конфликт начался из-за того, что мальчик сильно шумел и ему это не нравилось. В порыве ярости Гоок оттолкнул ребенка, из-за чего тот получил смертельную травму.

Чтобы скрыть первое преступление, мужчина убил и мать ребенка. Тело женщины он расчленил, а фрагменты выбросил на свалку под Серовом.

Через полгода, в апреле, местные жители обнаружили голову жертвы на территории садового товарищества «Ягодка». Остальные части тела и останки ребенка до сих пор не найдены.

Гоок полностью признался в совершении преступления, однако избежал пожизненного заключения, подписав контракт с Минобороны.

По информации телеграм-канала, документ заключен сроком на один год — до 11 сентября 2026 года. Сейчас преступник проходит обучение и боевое слаживание перед отправкой на передовую.

