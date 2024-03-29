Подмосковье лидирует в развитии цифровых технологий в российской лесной отрасли

В Подмосковье в лесной отрасли продолжают создавать новые решения, либо совершенствовать имеющиеся на вооружении системы цифровые технологии. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Зампред правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов подчеркнул, что в этом году в регионе основной упор сделают на развитие цифровых решений в контрольно-надзорной деятельности. В планах — сокращение сроков процессов административного производства в шесть раз по результатам лесной охраны. Традиционно после внедрения будем готовы поделиться опытом с другими регионами.

Ожидается, что для выявления нарушений лесного законодательства в Подмосковье будут использовать ортофотопланы, которые создаются на основе снимков, полученных во время аэрофотосъемки; и отличается большой наглядностью, объективностью, позволяют получить не только характеристики местности, но и в целом выбранного объекта.

Современные технологии внедрены во все сферы деятельности Комлесхоза, а также подведомственных ему учреждений — ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз».