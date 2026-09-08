Жители Подмосковья могут поучаствовать в мероприятиях по подготовке управленческих команд «Движения Первых»

Мероприятия будут проходить до 23 октября. Присоединиться к ним могут совершеннолетние жители, которые являются наставниками и/или педагогическими работниками и/или руководителями профильных смен, реализующие программы в рамках проекта «Тематических смен в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления», а также участники Всероссийского проекта «Вожатские команды Первых. Сезон 2».

Главной целью мероприятий станет создание единого коммуникативного пространства для развития и укрепления системы вожатской деятельности и наставничества «Движения Первых» в Московской области.

Регистрация доступна до 1 октября включительно здесь.