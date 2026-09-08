Ветерана СВО замучили до смерти в Тверской области

В поселке Максатиха Тверской области произошло жестокое убийство — двое молодых местных жителей, выпивая с 39-летним ветераном СВО, потребовали от него деньги, полученные за ранение, а после отказа принялись пытать его, избивая и обливая голову кипятком, пока он не скончался от полученных травм. Об этом сообщает Lenta.ru.

7 сентября в поселке Максатиха нашли тело 39-летнего участника специальной военной операции. На его теле были множественные ожоги, раны и гематомы — следы зверских истязаний. По предварительным данным, ветеран скончался на месте, не выдержав пыток.

Следствие быстро вышло на след подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей — 18 и 21 года. По версии правоохранителей, они распивали спиртное с ветераном, и в ходе застолья у них возник умысел завладеть его деньгами. Речь шла о выплате, которую мужчина получил как компенсацию за участие в боевых действиях и полученное ранение. Когда ветеран отказался отдавать средства, подозреваемые перешли к насилию. Они избивали его, а затем стали обливать голову кипятком, причиняя нечеловеческие страдания.

После убийства злоумышленники скрылись, но были задержаны в короткие сроки. Следствие уже заявило, что будет ходатайствовать об их аресте.



Ранее стало известно, что слив данных о ПВО в Анапе обернулся для местного жителя пожизненным сроком.