Строительство учебного корпуса к школе № 7 завершится в Долгопрудном в 2028 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Пристройка возводится на Лихачевском шоссе. Площадь здания составит 20,6 тыс. кв. метров. Со школой его соединят теплым переходом.

Сейчас на площадке трудятся 28 человек, используется 8 единиц техники. Уже завершены работы по гидроизоляции фундамента в первом блоке здания. Продолжается подготовка основания под фундамент во втором блоке.

Корпус рассчитан на 1,5 тыс. мест. В нем обустроят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными, актовый зал на 600 мест, спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел школу в Серпухове, где провели капитальный ремонт.