Подмосковье передало в зону СВО оборудование и квадроциклы

Подмосковье в рамках проекта «Доброе дело» направило в зону СВО десять систем радиоэлектронной борьбы для специализированной техники, три квадроцикла и три системы спутникового интернета «Старлинк», передает портал Regions .

Гумпомощь была передана заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным, главой Министерства информации и молодежной политики Московской области Екатериной Швелидзе и гендиректором канала «360» Алексеем Каклюгиным.

Оборудование было направлено в 242-й полк. По словам бойцов, оно хорошо зарекомендовало себя в борьбе с беспилотниками и защите военной техники. Сначала технику проверят на работоспособность, после чего передадут ее на передовую. Бойцы выразили благодарность Духину, Швелидзе и Каклюгину за поддержку и значительный вклад в победу.