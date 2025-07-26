Подмосковье в ближайшее время накроют дожди и грозы

Отмечается, что с 20:00 до 21:00 мск в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами. Спасатели призывают граждан быть предельно внимательными в это время суток.

Особую осторожность следует проявить водителям — во время дождя видимость на дорогах ухудшается, а дорожное покрытие становится скользким. Спасатели рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и обязательно включить ближний свет фар.

Для тех, кто окажется на улице, также есть важные рекомендации. При таких обстоятельствах следует избегать открытых пространств, не прятаться под одиноко стоящими деревьями, держаться подальше от линий электропередач (ЛЭП) и металлических конструкций, а также не приближаться к водоемам.

Рекомендации также дали тем, кто будет пережидать непогоду дома. В таком случае необходимо плотно закрыть окна, убрать лишние предметы с балконов и подоконников, а также отключить неиспользуемых электроприборы от сети.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о жаркой погоде с температурой выше 30 градусов в 20 регионах России.