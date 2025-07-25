Россияне столкнутся с жарой выше 30 градусов в 20 регионах

В период с 28 июля по 3 августа более чем в 20 субъектах Российской Федерации прогнозируется аномально жаркая погода, при которой температура поднимется выше 30 градусов Цельсия. Об этом граждан России проинформировала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина, о чем сообщил портал NEWS.ru.

Согласно данным синоптика, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях ожидается повышение температуры до отметок в плюс 31-33 градуса, а в городе Санкт-Петербурге — до плюс 32 градусов.

«В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях — плюс 37 градусов. В Краснодарском и Ставропольском краях временами до плюс 39 и выше», — подчеркнула Паршина.

Метеоролог также отметила, что в ближайшие дни в Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае воздух прогреется свыше 30 градусов, достигая отметки в плюс 36 градусов.

На юге Красноярского края, а именно в Хакасии, Тыве, Республике Алтай и Кемеровской области, термометры покажут от плюс 31 до плюс 36 градусов, подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что в осадках по всему миру обнаруживают содержание трифторуксусной кислоты.