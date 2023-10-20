Подмосковье завоевало первое место на межрегиональных соревнованиях по кибербезопасности

Подмосковье стало лучшим на межрегиональных соревнованиях по защите информации. Московскую область на них представляла команда областного министерства государственного управления, ИТ и связи, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, во время состязаний участникам предстояло проявить мастерство оперативного реагирования на компьютерные атаки, продемонстрировать навыки анализа и нейтрализации угроз, которые могут быть совершены по отношению к информационным системам органов власти.

«Московская область показала высокий уровень подготовки в сфере кибербезопасности. <…> Подобные мероприятия позволяют обмениваться опытом и совместно решать важнейшие задачи по защите информации в современном цифровом мире», — подчеркнула она.

Соревнования проходили в рамках форума информационных и коммуникационных технологий в Калуге. Участие в них приняли семнадцать команд из регионов ЦФО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье уделяют особое внимание подготовке молодых специалистов.