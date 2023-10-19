Губернатор Подмосковья: мы уделяем особое внимание подготовке молодых специалистов

В Подмосковье уделяют особое внимание подготовке молодых специалистов, заявил губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Китай. Глава региона посетил город Чунцин, где находятся три завода Changan.

По словам Воробьева, на предприятиях трудятся порядка шести тысяч человек. При этом в штате много молодежи, и ее представители занимают ответственные должности — это аналитики, инженеры, разработчики, дизайнеры.

«В руководстве говорят, что именно молодежь острее чувствует тренды и может предугадывать желания автовладельцев. Поэтому к ее мнению в руководстве прислушиваются», - рассказал губернатор.

Он отметил, что Подмосковью близка эта политика. Областные колледжи заключают соглашения с крупными компаниями, в рамках которых учащиеся могут пройти практику на производстве или получить работу после окончания учебы.

«Мы в Подмосковье стараемся уделять особое внимание подготовке наших молодых специалистов», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что молодые квалифицированные кадры — это одно из основных преимуществ Подмосковья, и поэтому инвесторы так часто выбирают регион для сотрудничества.

«Для нас важно продолжать идти этим путем и развивать наше сотрудничество, обмениваться полезным опытом в том числе с инженерами из Китая», - заключил глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что Подмосковье пригласит к сотрудничеству компанию Changan.