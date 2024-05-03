Подмосковная Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о непогоде на Пасху

Безопасность
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Фото: [Unsplash]

В ближайшие дни в Подмосковье ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Московской области сообщает Агентство «Москва».

В ведомстве отметили, что, согласно прогнозам синоптиков, пик непогоды придется на Пасху. В праздник в регионе возможен штормовой ветер с порывам до пятнадцати метров в секунду.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, не парковать машины у деревьев и быть предельно внимательными за рулем, особенно рядом с пешеходными зонами.

Пешеходам рекомендовали использовать световозвращатели, а также снимать капюшоны и убирать зонты при переходе проезжей части.

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