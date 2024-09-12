Подмосковная прокуратура направило в суд дело против мошенников, обманувших граждан н 8,2 млн рублей

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против трех участников организованной группы, которые похитили у россиян свыше 8,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Двое фигурантов координировали действия участников группы, искали тех, кто согласится оформить на свое имя мошеннические банковские карты, будет обналичивать похищенные средства, конвертировать их в криптовалюту и переводить на криптокошелек.

Третий фигурант регулярно открывал расчетные счета и оформлял карты на свое имя.

В декабре 2022 года мошенники звонили жителям различных регионов России, представляясь сотрудниками ЦБ. Они убеждали людей, что на их имя якобы оформили кредиты, поэтому деньги нужно перевести на «безопасные» счета, которые на самом деле были подконтрольны злоумышленникам.

Дело рассмотрит Кузьминский районный суд Москвы.