Подмосковная прокуратура отстояла в суде права пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников

Наро-фоминская городская прокуратура через суд защитила права пенсионерки, которая перевела телефонным мошенникам более 870 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, преступление произошло в мае прошлого года. Звонивший представился сотрудником ЦБ. Он убедил пожилую женщину, что неизвестные пытались оформить кредит на ее имя, поэтому деньги нужно перевести на «безопасный» счет.

Женщина выполнила требования мошенников. Оказалось, что деньги она перевела на счет, который принадлежит уроженцу Удмуртии. Личность злоумышленника установили. Городской прокурор подал иск в суд о взыскании с ответчика похищенных денег. Кезский районный суд Удмуртии удовлетворил требования подмосковного надзорного ведомства.