Подмосковная прокуратура устанавливает причины пожара на складе в Раменском городском округе

Пожарные расчеты тушат пожара на складе в Раменском городском округе, площадь которого составляет почти две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Отмечается, что сегодня около полудня произошло возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ожидается, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел заседание оперативного штаба в Сергиевом Посаде, где ранее произошел взрыв на заводе. В ходе которого он рассказал о выплатах и компенсациях, положенных пострадавшим жителям.