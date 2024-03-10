Подмосковная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП в Наро-Фоминске

Сотрудники Прокуратуры проконтролируют установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что накануне вечером водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге Наро-Фоминск — Новоникольское в сторону Наро-Фоминска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером, в салоне которого находились два несовершеннолетних пассажира.

Так, в результате ДТП дети 9 и 7 лет госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, а женщина-водитель от полученных повреждений скончалась на месте.

Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. По имеющейся информации водитель легкового автомобиля ранее был лишен водительских прав.