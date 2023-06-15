Подмосковные автоинспекторы помогут водителям справиться с жарой

В столичный регион пришла жара. Воздух сегодня прогреется до 30 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится с четверга до окончания выходных.

В связи с этим подмосковная Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными во избежание ДТП, строго следить за техническим состоянием автомобиля и своим самочувствием, не оставлять в салоне детей и животных.

Гаишники всегда готовы прийти на помощь — рассказать об особенностях маршрута, дать необходимые рекомендации и угостить бутилированной водой.

Если потребуется помощь при происшествиях на дорогах, можно обратиться в Центр управления Госавтоинспекции Московской области по телефону 8 (495) 688-81-71 или на единый номер вызова служб экстренного реагирования «112».