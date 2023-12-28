Подмосковные дорожные службы восстановили ограждения в трех городских округах

На региональных трассах Московской области специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных или деформированных барьерных и тросовых дорожных ограждений.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, угрозы для всех участников дорожного движения устранены в Балашихе на Носовихинском шоссе, в Бронницах на Рязанском шоссе, а также в Чехове на Старом Симферопольском шоссе.

Отметим, обследования региональной дорожной сети проводятся регулярно. Особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, а также светофорам, дорожным знакам и ограждениям.